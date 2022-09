10 recenseadores do IBGE são assaltados em menos de um mês

Em menos de um mês, o IBGE afirma que dez recenseadores foram roubados nas ruas de Porto Velho.

Um dos trabalhadores roubados lembra do medo que sentiu durante o assalto. “Graças a Deus não aconteceu nenhum tipo de agressão, todos ficaram bem. Claro que o nervosismo e o medo daquela situação deixaram algumas pessoas abaladas”, conta.

Jorge Elarrat, coordenador operacional do Censo 2022, diz que o dado de nenhum morador corre risco de ser vazado depois que o DMC é roubado.

Segundo ele, as informações dos entrevistados são enviadas para o sistema do IBGE logo após a pesquisa e podem ser acessadas apenas com senhas.

O IBGE diz ainda os programas são destruídos automaticamente ou quando o equipamento DMC se conecta à Internet.