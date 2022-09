63% das pessoas sobrevive com menos de 1 salário mínimo em Rio Branco, diz pesquisa

Os dados levantados no último dia 24 são da Data Control Instituto de Pesquisas e Fecormércio e demonstram uma situação alarmante no estado. Com mais da metade da população sobrevivendo abaixo do salário mínimo, o estudo “Mercado de trabalho para a população de Rio Branco” também apontou que 24% da população ganha entre R$ 1,1 mil a R$ 2 mil; 7,5% tem salários até R$ 3 mil e apenas 5,5% têm rendimento acima de R$ 3 mil em plena crise econômica.

O que foi apontado, contudo, ainda carece da cereja no bolo: o desemprego na capital está na faixa dos 15%, com mais de 50.000 desempregados. Um estudo recente do Dieese aponta que o salário mínimo necessário para as despesas básicas com o atual custo de vida, deveria estar em torno de R$ 6,388 reais no Brasil.

A economista do Dieese Mariel Angeli Lopes, responsável pela pesquisa, reconhece que é impossível elevar imediatamente os salários, mas defende que o piso salarial seja revisto e corrigido acima da inflação.

“A gente está em uma situação de carestia elevada. Então o trabalhador acaba sendo duplamente afetado. Ele tanto sofre com os custos e os preços altos dos alimentos, principalmente, mas também com um salário baixo, que não vem crescendo de modo expressivo nos últimos anos”, apontou.

Para resolver o problema em um curto prazo, a economista sugere a definição de uma política pública para tentar controlar os preços de alimentos básicos.