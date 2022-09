Acre tem novos casos notificados de monkeypox; um dos pacientes está fora do estado

De acordo com o boletim de atualização dos casos de Monkeypox no Acre, divulgado na tarde desta segunda-feira (5), o Acre tem um novo caso notificado no município de Jardim, Mato Grosso do Sul.

Até agora, o estado segue com um caso confirmado da doença. Descartados são 15 e suspeitos são um total de 4 casos.

“O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, quatro casos suspeitos residentes do estado do Acre, dois em Rio Branco, um em Porto Acre, e um notificado no estado de Mato Grosso do Sul”, confirma boletim assinado pela Chefe do CIEVS Acre, Débora dos Santos.