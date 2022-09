Aniversariantes, férias e mais novidades na coluna da Márcia Abreu; confira

15 anos de Hannah

Parabéns para a linda e doce Hannah Lima pela comemoração de suas 15 primaveras! A festa, em tons lilás e com decor exuberante, foi a Sensação dos teens.

Vivas

Eduardo Leite completou quatro aninhos com muita alegria! Ganhou festa com tema da Copa do mundo dos papais Letícia e Ricardo Leite!

Novidades

Toda a beleza e simpatia de Islei Vidon que está preparando a loja Vidon para muitas novidades do mundo fashion!

Niver Matheus

Parabéns para o querido casal Adriana e Ricardo Dantas pelo niver do filho Matheus! A festa, claro, linda e super caprichada!

Encontro familiar

Encontro da família Derze em torno da matriarca, D. Francisca! Muito amor envolvido.

Vivas

Parabéns para o empresário Fabrício Pinheiro pela chegada de nova idade, hoje, dia 29!

Niver em dose dupla

Eles são lindos e queridos: os gêmeos Mateus e Samuel Zaire apagaram a velinha na terça feira, com os papais Dalita e David Zaire.

Férias!

Casal Osvaldo Dias e Adriana Crotti curtindo o Cassino Platinum, na Bulgária! Um luxo!!!!

Muito amor envolvido!

A fotógrafa Talita Maia esteve em Manaus para o niver do filho Carlitos! Levou a pequena Olívia para cantar os parabéns para o irmão!

Davi fez 6

Mamãe Mabel Cristina feliz da vida ao comemorar os seis anos do caçula Davi! Parabéns!