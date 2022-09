Apoiadores de Bolsonaro promovem ato no Dia da Independência do Brasil

Apoiadores do candidato à reeleição à presidência do Brasil Jair Bolsonaro e da ala conservadora liberal do Acre promovem uma carreata em alusão ao Dia da Independência do Brasil, celebrado neste dia 7 de setembro. O movimento acontece às 14h, nesta quarta-feira (7), com concentração no estacionamento do Arena da Floresta, em Rio Branco.

A informação foi divulgada na página oficial do Instagram do candidato ao Governo do Acre, Márcio Bittar (UB). Em vídeo, Bittar chama os acreanos e patriotas para “vestir a camisa e bradar uma nova independência” e “abraçar o Brasil”.

Os apoiadores devem percorrer pelas ruas da capital com bandeiras do Brasil e reunir diversas pessoas no movimento.