Após dois anos, desfile do 7 de Setembro acontece com grande presença de público

O público cruzeirense lotou a Praça do Centro Cultural para assistir às comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil.

O Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, prestigiou a comemoração em sua cidade natal, Cruzeiro do Sul.

Cruzeiro do Sul teve o diferencial da capital de promover o desfile a partir do fim da tarde e início da noite. A mudança do horário tradicional, que seria pela manhã, foi pactuada entre a Prefeitura e o Exército Brasileiro e demais instituições civis e militares presentes.

“Realizar o desfile pelo final da tarde é uma forma de adequar a celebração ao nosso clima, porque realizar de manhã fica difícil a participação pela temperatura. Em consenso com o Exército achamos melhor fazer desfile à tarde para ter mais escolas e instituições presentes e vemos que o público realmente atendeu ao nosso chamado”, disse o prefeito Zequinha Lima.

O desfile acontece depois de dois anos sem realização devido à pandemia, o que torna ainda maior a importância da celebração.

“Foram mais de dois anos sem os tradicionais desfiles nem no dia 7 e nem no 28 (aniversário da cidade), mas por conta dos avanços na diminuição dos caos estamos tendo a oportunidade de nos reencontrar para comemorar os 200 anos de Independência do Brasil, juntamente com as famílias de Cruzeiro do Sul. Fico feliz por poder reencontrar pessoas, instituições, escolas, militares e civis, nesta data importante para a democracia e a liberdade”, completou o prefeito.

“Depois de dois anos sem ter estar presente nos desfiles do sete de setembro e do aniversário do município, esse ano estamos aqui para agradecer a oportunidade e podemos ver no semblante das pessoas que estão prestigiando essa data e essa comemoração. São duzentos anos com muito orgulho da nossa pátria em que vivem milhões de homens e mulheres e independente de ideologia é importante amar o país para estarmos unidos para superar as dificuldades. A nós como gestores políticos cabe fazer valer o estado direito, estar mais próximos da população levando saúde e educação como está na constituição”, completou o governador Gladson Cameli.