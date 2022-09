Arcano da semana: A Lua; confira as novidades

Esse arcano simboliza o mergulho na noite, no inconsciente, na sombra, que cada pessoa tem dentro de si, pode ser a mais amarga ilusão ou a intuição que liberta, quando se encara a verdade da sombra com os pés no chão.

A Lua num jogo representa o psiquismo de forças que sugam energia, vampiros astrais, demônios, a mente que insiste em criar fantasia e esquecidos…

Uma visualização com esse arcano te remete ao mundo dos sonhos, ao pesadelo ou inspiração do inconsciente, dependendo apenas qual a sua escolha de luz e sombra…

A sugestiva de uso desse arcano é: Sinta sua energia interior, seu sonho, sua inspiração, deixe o inconsciente falar com você pela intuição, visualize suas qualidades e seus defeitos, use seus defeitos como uma ponte com os esquecidos e aprenda com eles, aceite-os. Use o seu pecado como instrumento de purificação e sublime-o. Visualize a mente vazia e sua presença banir qualquer sombra intrusa e equilibre sua sombra e luz.

Esse arcano é citado na Bíblia, conforme os estudos do nosso querido irmão Frater Goya em (Ap 18, 1 -3):

1 Depois disso, vi outro Anjo descendo do céu; tinha um grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória.

2 Ele então gritou com voz poderosa: “Caiu! Caiu Babilônia, a Grande! Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes.

3 porque ela embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição; com ela se prostituíram os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado”.

Tal coisa é interessante pra uma defesa psíquica e um meio de dominar seus esquecidos, minimizando ou eliminando efeitos destes. Reflitam e boa semana!

Abraços a todos!

#tarot

#esoterismo

#filosofia

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

Binho de Ouros – Contato: [email protected]

Facebook: @guruengenheiro MT. Confiram nossos produtos da loja do Facebook!

Instagram: @guruengenheiro.