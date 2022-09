Ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro reúne diversas pessoas em Rio Branco; veja vídeos

Os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) realizaram em Rio Branco na tarde desta quarta-feira (7), em alusão ao Dia da Independência do Brasil, neste ano, o país comemora o bicentenário da data. A concentração iniciou às 14h, no estacionamento do Estádio Arena da Floresta.

O ato reúne diversas pessoas, entre homens, mulheres, idosos, crianças, dentre eles candidatos à diversos cargos nas Eleições 2022.

Após concentração, os manifestantes saíram em carreata pelas principais ruas da cidade. Segundo informações, o grupo começou a sair do local da concentração próximo das 15h, saindo pela Avenida Amadeo Barbosa, com bandeiras e cartazes, ao som do Hino Nacional.

A carreata iniciou pelos ciclistas, seguido dos motociclistas, carros, caminhões e por último carretas. Ao longo do percurso, outras pessoas se juntaram aos apoiadores, que estava vestidos com as cores verde e amarelo.

O trajeto da carreata seguiu pela 4º ponte, em seguida a Avenida Ceará, até o acesso a Avenida Getúlio Vargas, onde devem passar pela parte alta da cidade, para descer pela Antônio da Rocha Viana até a Avenida Ceará novamente para chegar a Ponte Metálica.

Confira vídeos: