O show do Alexandre Pires que trouce ao Acre a turnê “Baile do Nego Véio” agitou a noite rio-branquense nesta sexta-feira (9) e superou a expectativa do público que aguardava o evento desde 2019, quando foi anunciado, ingressos vendidos, mas sofreu diversas mudanças na data devido a pandemia.

Desta vez o cantor veio e foi um sucesso. Confira as fotos na galeria do James Pequeno para o ContilNet.