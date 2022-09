Blog do Ton: ‘Não vou poder entrar no bairro que cuidei’, denuncia candidata a vice-governadora

“Tô rindo porque é complicado. […] tem um candidato ao Governo que eu acho que ele está se borrando de medo de perder. Cara, perder faz parte da vida”. O relato em vídeo é da médica Georgia Micheletti, candidata a vice-governadora do União Brasil, chapa que traz Marcio Bittar como candidato ao governo.

Atuante no combate a covid, a médica trabalhou por três anos na URAP Maria Barroso, na região. Agora, ela afirmou que não pode mais entrar no bairro por questões políticas.

“Deixa eu te explicar uma coisa candidato: eu trabalhei na Sobral por três anos. Que foram justamente os três anos da COVID. Então, na Sobral, aonde as pessoas têm medo de entrar, eu deixava o meu carro aberto. Muitos pacientes se tornaram meus amigos. E isso, candidato, ninguém tira!”.

Sem citar nomes, Georgia fala que não quer “usurpar” a região e lamenta o fato de não mais poder entrar ali. “Eu sei o que eles passam. Eu não usurpo a Sobral. Não uso de poderes para mandar lá. Vocês já entenderam que eu não vou poder entrar no bairro da Sobral, mas vocês moram no meu coração. Pense em quem gosta de vocês, não em quem usa vocês. Beijo a todos!”.

Lei Seca

Municípios do Acre adotaram a Lei Seca nas eleições. É importante ficar atento às regras, que estão disponíveis aqui no ContilNet.

Debate

Se sobressaindo em qualidade, mas com a apresentação de algumas falhas técnicas, o debate promovido pela TV Acre não trouxe candidatos mais contidos nos ataques. Continuam correndo o risco de transformar Gladson em vítima.

David Hall

O candidato David Hall fez protesto nas instalações da TV Acre. O candidato teve liminar que assegurou sua participação, mas a decisão não foi acatada pela emissora. O debate foi interrompido por decisão judicial.

Márcio Bittar

Impossível falar do debate e não elogiar a performance de Márcio Bittar. Sem roteiros, conseguiu permanecer 100% seguro na discussão de todos os temas e até ajudou Gladson relembrando recursos enviados e sendo executados pela gestão de Cameli.

Comadres

Algo curioso de tentar entender é a verdadeira reunião de comadres para descredibilizar o governador Gladson. Candidatos se unem, concordam entre si, sem qualquer estratégia de puxar aquele voto para si. Qual o objetivo?

Outro

Mas Gladson não foi o único criticado: mais de um candidato também mirou Jorge Viana: “Não plantou uma árvore”.

Em casa

Icaro José, acusado pela morte de Jonhliane, vai cumprir pena em casa. Nessa história, a única que não teve desfecho agradável foi a vítima.

Impunidade

A notícia foi dada nos sites enquanto, na TV, o senador Márcio Bittar falava justamente sobre o que causa na população o sentimento de impunidade – e do prejuízo que isso traz para o avanço da criminalidade.

Charlene Lima

Quem pegou firme nas campanhas de Wania Pinheiro para estadual e Eduardo Velloso para federal foi a publicitária Charlene Lima. Imprimiu sua competência e expertise em campanhas nessas duas candidaturas.

Início do fim

Conversando com um candidato à majoritária sobre um grupo do interior que tem até prefeitura, fui pego de surpresa sobre o futuro deles: “É o início do fim deles”.

Surpresa

Muitas reformas no próximo ano podem pegar muitos de surpresa. Depois, não digam que não avisei.