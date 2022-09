Blog do Ton: Propaganda eleitoral não é terra de ninguém

Por ter um discurso que parecia induzir os eleitores de que as obras da Via Chico Mendes estão a cargo do Governo do Estado, sendo que são de responsabilidade da prefeitura, a Federação Brasil da Esperança foi condenada a usar 1 minuto de seu tempo no rádio e TV para reparar o dano causado.

Uma nota divulgada em sites afirma ainda que essa não é a única ação movida contra a federação por divulgação de fake news.

Em sua sentença, o juiz eleitoral citou: “Portanto, em relação a este último ponto, há clara indicação, na propaganda eleitoral gratuita da representada, transmitida em 2 de setembro de 2022, às 6 horas, no rádio, de fato sabidamente inverídico e que atinge os representados, a ensejar direito de resposta, nos termos do artigo 58 da Lei n. 9.504/1997.”

Com a sentença, a justiça eleitoral mostra que propaganda eleitoral não é terra de ninguém. Ponto para a democracia.

Dorzila

Candidatura apoiada pela máquina pública em Epitaciolândia, Daniel Dorzila (MDB-AC) está conseguindo a façanha de instalar perfurados em grande número de veículos na cidade. Se perfurado converter em voto, Dorzila já está eleito.

Jamyl Asfury

O candidato a deputado estadual Jamyl Asfury tem usado as redes sociais para impulsionar sua plataforma de campanha. Sempre as 10 da noite, fazendo alusão à sua legenda, Jamyl tem entrado ao vivo para conversar com eleitores. Jamyl conhece os caminhos, está com campanha redonda e tem chances de entrar.

Petecão

“5% só tinha ali no bandeiraço”. De um apoiador de Petecão sobre os resultados das últimas pesquisas. Unanimemente, os apoiadores do senador licenciado acreditam que esse resultado não bate com o que veem nas ruas.

Ofuscou

Dado o tamanho da candidatura, quem ofuscou tudo e todos os postulantes à Aleac nestas eleições foi o candidato pelo Republicanos Tadeu Hassem. Uma campanha impossível de passar batida ali naquela região.

Voto útil

Lá fora, a operação Voto Útil começou. Com apoio de Marina, Lula começa a mirar votos do Ciro para vencer no primeiro turno.

Aqui

No Acre, Gladson Cameli já tem o escancarado apoio de Márcio Bittar. O senador licenciado faz uma campanha para lá de amistosa. Abriu precedentes para que deputados do seu partido apoiem Gladson, inclusive nos programas de TV. Tem usado de suas andanças para pedir votos a Bolsonaro.

Reta final

Com uma campanha redonda rumo à Aleac, a jornalista e empresária Wania Pinheiro quer reunir apoiadores e amigos em uma boa reunião na quinta-feira (15). Wania tem o potencial e a expertise necessárias para se eleger deputada estadual. Está no caminho certo para ocupar uma das 24 cadeiras na próxima legislatura.

Lotou

O ato em apoio à candidatura de Nazaré Araújo lotou a quadra da Baixada. É uma boa candidatura, com o tempo sendo o pior dos inimigos.

Bolsonaro

Não deu outra: o vídeo trazido á internet com exclusividade pelo Blog do Ton e veiculado na TV, com Bolsonaro pedindo votos para Márcia, espalhou como água nas redes.

Segundo lugar

O fato de estar figurando em segundo lugar na pesquisa Realtime também foi assunto em grupos de política. A família Bittar não brinca de fazer política.

Aberto

Com um campo aberto, e pesquisas mostrando isso, o jogo do Senado ainda pode mudar. Se um cargo majoritário está com grande fatia de público indeciso, imagina as disputas para federal e estadual?