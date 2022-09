Candidatura a deputado estadual de Isaac Ronaltti se fortalece com apoio de Dr. Thor Dantas

Com uma candidatura a deputado estadual consolidada, forte e em crescente no Acre, Isaac Ronaltti (PSB) ganhou um reforço de peso: a do candidato a deputado federal pelo mesmo partido Dr. Thor Dantas.

Assim como Isaac, esta é a primeira vez que Dantas se candidata a um cargo eletivo pelos mesmos motivos: mudar os rumos que o Acre tomou nos últimos anos. Em postagem nas redes sociais, ele reforçou sua confiança no nome de Isaac como um representante da boa política. “Uma honra ter você ao meu lado. Meu amigo e candidato a deputado estadual, sou grato por ter você comigo nessa caminhada, Juntos pela qualificação da política”, pontuou o médico infectologista, conhecido por seu trabalho com ética e seriedade.

O nome de Isaac tem se destacado. Diversos colunistas políticos renomados do estado tratam sua candidatura como uma das mais competitivas.

“Tenho orgulho de fazer parte dessa geração que quer um Acre melhor e mais justo. O PSB, através de Jenilson e César Messias, candidatos como Thor e demais federais mostram a necessidade de repensar política de forma híbrida, mas nunca esquecendo o lado humano”, pontuou Ronaltti.