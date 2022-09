Cine Teatro Recreio tem iluminação especial para receber Semana da Diversidade

O Cine Teatro Recreio, na Gameleira, está iluminado para receber a programação da 15ª Semana Acreana da Diversidade que inicia nesta terça-feira (20), a partir das 19h, e se estende até o domingo (25), com a parada do Orgulho LGBTQIAP+ a partir das 14 horas.

A iluminação colorida representa o símbolo mais frequentemente associado ao movimento LGBTQIAP+, que é o arco-íris, criado em 1978 pelo artista norte-americano Gilbert Baker. Exibida pela primeira vez na Parada Gay da Liberdade de São Francisco, nos Estados Unidos, a bandeira original tinha oito cores, das quais seis permanecem até hoje. Cada uma delas tem o próprio significado e o seu conjunto retrata a diversidade. O vermelho simboliza a vida; o laranja, cura ou saúde; o amarelo, a luz do sol; o verde, a natureza; o azul, a arte; e o lilás, o espírito.

A semana da Diversidade retorna em 2022 após dois anos suspensa por conta da pandemia do coronavírus. O tema deste ano é Políticas Públicas pela cidadania LGBT.

Confira a programação completa:

15ª Semana Acreana da Diversidade

20 à 25 de Setembro de 2022. “Políticas Públicas pela cidadania LGBT”

20 de Setembro (Terça-feira)

Abertura da 15ª Semana Acreana da Diversidade, com apresentação do stand up comedy da artista “Suzy Brasil”.

Apresentações artísticas.

Horário: 19:30.

Local: Cine Teatro Recreio. Gameleira.

Censura: 18 anos.

21 de Setembro (Quarta-feira)

Apresentação da obra “Transfeminismo” da Coleção feminismos Plurais e doação de exemplares ao Fórum de ONGs LGBTQIA+ do Acre.

Horário: 14:00.

Local: Auditório do Ministério Público do Estado do Acre (Galeria Cunha).

Realização: MPAC/CAV.

Apoio: CEAF e Fórum de ONGs LGBT.

22 de setembro (quinta-feira)

Coletiva Imprensa “O que é, e o que não é Legal na Parada do Orgulho LGBT”.

Orientações aos participantes da Parada do Orgulho LGBT do Acre, daquilo que é Legal ou Não na Parada.

Horário: 10:00.

Local: Centro de Atendimento às Vítimas de Violência – CAV, sede Ministério Público do Estado do Acre, na Marechal Deodoro.

23 de setembro (sexta-feira)

Apresentação do Plano Estadual de Promoção dos Direitos Humanos da população LGBTQIAP+.

Local: Auditório do Ministério Público do Estado do Acre.

Horário: 09:00.

Local: Cine Recreio. Gameleira.

Realização: Conselho Estadual de Combate a Discriminação LGBT do Acre (CECDLGBTAC).

Culto-Afró

Apresentação “LGBTQIAP+ de Axé e Intolerância Religiosa”.

Horário: 19:00.

Local: “Reino da Oxum”. Avenida Dr° Mário Maia, 827, Tancredo Neves.

24 de setembro (sábado)

“Festa da Diversidade”

Festa da Pré-parada do Orgulho LGBT do Acre, com atrações artísticas, música e entretenimento.

Horário: 19:00.

Local: Recanto Beer.

25 de setembro (domingo)

15ª Parada do Orgulho LGBT do Acre.

15:00 – Concentração Praça Skate Parque.

19:00 – Encerramento com Show de Sandra Mello (Banda), DJ Nanda Machado (RJ), na Concha Acústica Acreana.

Informação: Todo o trajeto da Parada do Orgulho LGBT, será realizado por dentro do Parque da Maternidade, sentido Concha Acústica Acreana).

Realização: Associação de Homossexuais do Acre – AHAC.

Patrocínio: RECANTO FOOD&BEER, JANNU’S BISTRÔ, DRONE VÍDEOS ACRE.

Apoio: Governo do Estado do Acre (Fundação de Cultura Elias Mansour)

Prefeitura Municipal de Rio Branco (Fundação de Cultura Garibaldi Brasil)

Ministério Público do Estado do Acre – Centro de Atendimento às Vítimas de Violência (CAV/MPAC).

Conselho Estadual de Combate a Discriminação LGBT do Acre (CECDLGBTAC).

Fórum de ONGS LGBT do Acre.