Com projetos para juventude, cultura e ‘bem-estar’ do povo acreano, Clerton Souza segue ‘crescendo’ no Acre

Jovem músico, produtor cultural e ativista social, autor de inúmeros projetos de inclusão social, Clerton Souza tem chamado a atenção do eleitor acreano. Clerton é candidato a deputado federal pelo PSD, e tem criado uma boa impressão e chamado a atenção dos eleitores, por onde passa em suas várias caminhadas pelo Acre.

Atualizando-se ao século XXI e todas as tecnologias que ele nos proporciona, Clerton se comunica através de vídeos nas redes sociais com propostas para a juventude e tem ganhado apoiadores por onde passa; cabe ainda destacar: “Clerton poderá ser o deputado federal revelação da política acreana em 2022”, disse um apoiador.

Dentre as principais propostas do candidato estão: transporte gratuito para estudantes universitários de baixa renda, restaurante popular com refeições acessíveis também para pessoas de baixa renda, construção de uma casa de apoio para receber os ribeirinhos e agricultores que vem para a cidade vender seus produtos ou realizar tratamento de saúde.

Além disso, Souza propõe a construção de espaços culturais nos 22 municípios acreanos, construção de creches – só em Cruzeiro do Sul nascem mais de 3 mil crianças por ano e a construção do centro especializado para diagnóstico e tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista.