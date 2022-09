Concurso público: 9 editais de nível médio com salários acima de R$ 5 mil

Diversos editais de concurso público oferecem excelentes oportunidades para os concurseiros que não possuem nível superior conquistarem sua estabilidade no serviço público, além remunerações bastante atrativas.

Confira, a seguir, 9 editais de nível médio, abertos e previstos, com salários iniciais acima de R$ 5 mil, e inicie sua preparação rumo à aprovação agora mesmo!

Concurso público: editais de nível médio abertos para ganhar acima de R$ 5 mil

Concurso TRT 8 (TRT AP/PA): o edital do concurso TRT 8 oferta 4 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva, no cargo de Técnico Judiciário, em diversas especialidades. A função exige o nível médio de escolaridade e possui salário inicial de R$ 7.591,37. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de setembro, através do site da organizadora. As provas serão aplicadas em 6 de novembro.

Concurso TRT MG (TRT 3): o edital do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais oferta vagas para formação de cadastro reserva e o cargo de Técnico Judiciário, que exige o nível médio de formação, também foi contemplado. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de setembro, através do site da banca Fumarc. As provas serão aplicadas no dia 23 de outubro e o salário inicial para o cargo é de R$ 7.591,37.

Concurso ALMG: a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está ofertando 111 vagas para cargos de Técnico de Apoio Legislativo. Dentre as oportunidades, algumas especialidades exigem apenas o nível médio de formação. Os interessados poderão realizar as inscrições no período entre 12 de setembro e 14 de outubro, através do site da banca, Fumarc. As provas para o nível médio serão dia 29 de janeiro de 2023 e o salário inicial do cargo de Técnico é R$5.351,73.

Concurso Sejusp MG: o edital do concurso Sejusp MG (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais) oferta 270 vagas para a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, que exige o nível médio de formação. As inscrições poderão ser realizadas no período entre 5 de outubro e 3 de novembro, através do site da banca organizadora, Instituto IBFC. As provas serão aplicadas no dia 18 de dezembro. Em relação aos salários, os aprovados farão jus ao valor equivalente a R$ 5.097,15.

Concurso BRB: o salário inicial oferecido no edital do concurso BRB é de R$ 3.764,66. Entretanto, o ganho real do aprovado com a soma dos benefícios permite que a remuneração inicial ultrapasse os R$ 6 mil reais. São 300 vagas imediatas, além de 200 em cadastro reserva, para o cargo de Escriturário, função que exige o nível médio de formação. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 3 de outubro, no site da organizadora, Iades. As provas serão em 6 de novembro.

Concurso TRT PB (TRT 13): o novo edital do concurso TRT PB (TRT 13) oferta 4 vagas imediatas, além de oportunidade para formação de cadastro reserva. O certame contempla também especialidades que exigem o nível médio de formação, com salário inicial de R$ 7.591,37. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 de setembro, no portal da FGV. As provas serão aplicadas no dia 27 de novembro.

Concurso público: editais de nível médio previstos para ganhar acima de R$ 5 mil

Concurso INSS: a publicação do edital INSS é aguardada com bastante expectativa entre os concurseiros de todo o país. A banca organizadora é o Cebraspe e espera-se que a provas sejam realizadas ainda em 2022. A seleção irá ofertar 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação. A remuneração inicial para a função é de R$ 5.447,79.

Concurso MP SP: o novo concurso MP SP terá a FGV como banca organizadora e ofertará vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de Oficial de Promotoria I. A função exige o nível médio de formação e, de acordo com dados do próprio órgão, o salário inicial da carreira é de R$ 5.429,56.

Concurso TCM SP: o edital do concurso TCM SP (Tribunal de Contas Municipais de São Paulo) chegou a ser publicado em 2020 mas o certame está suspenso devido à pandemia da Covid-19. O órgão iniciou movimentações pela retomada do certame. Entre as oportunidades está a oferta de vagas para os cargos de Auxiliar Técnico de Fiscalização, que exigem nível médio de escolaridade e possuem salário inicial de R$ 10.200,00.