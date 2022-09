Concursos abertos em setembro: INSS, Senado, BRB e mais

Quais os concursos com inscrições abertas nesta penúltima semana de setembro? No total, mais de 50 órgãos públicos recebem cadastros para seus concursos neste início do mês de setembro. Folha Dirigida traz a seguir o levantamento por região do país.

Os destaques são os concursos do INSS, Senado Federal, Polícia Civil-GO, Banco Regional de Brasília (BRB) e TRT da Paraíba).

Concursos Nacionais: veja os concursos abertos

Entre os órgãos federais com inscrições abertas, o grande destaque é o Senado. A Casa recebe inscrições no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) até o dia 21 de setembro. O Ministério Público do Trabalho (MPT) também recebe inscrições na seleção de promotor.

Concursos Nacionais abertos

Senado – inscrições até 21/09

inscrições até 21/09 IBGE (edital complementar) – inscrições até 21/09

inscrições até 21/09 ITA – inscrições até 27/09

inscrições até 27/09 INSS – inscrições até 3/10

inscrições até 3/10 MPF – inscrições até 19/10

Concursos Sudeste abertos: Bombeiros-RJ e TRT-MG são destaques

No Sudeste do país, concursos muito aguardados estão abertos. No Rio de Janeiro, o destaque é o Corpo de Bombeiros-RJ, que recebe inscrições para a carreira de oficial, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Concursos Sudeste abertos

Rio de Janeiro

Bombeiros-RJ – inscrições até 06/10

inscrições até 06/10 Câmara de Itaocara RJ – inscrições até 06/10

inscrições até 06/10 Cress-RJ – inscrições até 06/10

inscrições até 06/10 Aperibé-RJ – inscrições até 14/10

inscrições até 14/10 Clin-RJ – inscrições até 23/10

inscrições até 23/10 Seeduc-RJ – inscrições até 31/12

São Paulo

PM SP Oficial Saúde – inscrições até 20/09

inscrições até 20/09 Guaratiguetá-SP – inscrições até 22/09

inscrições até 22/09 Guarujá-SP – inscrições até 12/10

inscrições até 12/10 SME-SP – inscrições até 17/10

inscrições até 17/10 Bombeiros-SP (guarda-vida) – inscrições até 31/10

Minas Gerais

CRC-MG – inscrições até 26/09

inscrições até 26/09 AGE-MG – inscrições até 29/09

inscrições até 29/09 TJ-MG – inscrições até 29/09

inscrições até 29/09 Sefaz-MG – inscrições até 05/10

inscrições até 05/10 TJM MG – inscrições até 11/10

inscrições até 11/10 Seplag-MG – inscrições até 13/10

inscrições até 13/10 Sejusp-MG – inscrições até 03/11

inscrições até 03/11 Ouro Preto MG – inscrições até 12/11

inscrições até 12/11 Bombeiros-MG – inscrições até 08/12

Concursos Nordeste abertos: tribunais em destaque

Quem procura vagas no Nordeste do país encontra boas oportunidades sobretudo nos tribunais. São eles o TJ de Pernambuco e TRTs do Maranhão e da Paraíba. Veja a relação completa de concursos abertos no Nordeste.

Alagoas

IFAL – inscrições até 10/10

Pernambuco

PGM Recife PE – inscrições até 20/09

Bahia

UFBA – inscrições até 10/10

inscrições até 10/10 IFBA – inscrições até 04/10

inscrições até 04/10 Politec-BA – inscrições até 10/10

– inscrições até 10/10 TRT-BA – inscrições até 11/10

Paraíba

TRT-PB – inscrições até 20/09

inscrições até 20/09 Codata-PB – inscrições até 17/10

No Centro-Oeste, BRB e PC GO tem concursos abertos

As áreas Bancária e de Segurança Pública são destaques no Centro-Oeste do país. Veja a seguir!

Brasília

BRB – inscrições até 03/10

inscrições até 03/10 IFB – inscrições até 17/10

inscrições até 17/10 Detran-DF – inscrições até 08/11

inscrições até 08/11 PPGG-DF – inscrições até 20/11

Goiás

Seduc-GO – inscrições até 12/09

inscrições até 12/09 TCE-GO – inscrições até 27/09

inscrições até 27/09 UEG – inscrições até 29/09

inscrições até 29/09 UEG – inscrições até 06/10

inscrições até 06/10 PC-GO – inscrições até 20/10

– inscrições até 20/10 Bombeiros-GO – inscrições até 31/10

Mato Grosso

IFMT – inscrições até 16/10

– inscrições até 16/10 Cuiabá-MT – inscrições até 07/11

Mato Grosso do Sul

MP-MS (promotor) – inscrições até 17/10

Veja os concursos abertos no Sul do país

No Sul, os destaques ficam por conta da PGE de Santa Catarina.

Curitiba-PR – inscrições até 12/09

inscrições até 12/09 PGE-SC – inscrições até 04/10

inscrições até 04/10 Balneário Camboriú SC – inscrições até 07/10

inscrições até 07/10 GHC RS – inscrições até 11/10

No Norte, vagas em tribunais e MPs

Os tribunais e Ministérios Públicos são destaque entre os concursos abertos do Norte do país. O TRT do Pará e Amapá finalizará inscrições neste mês de setembro, assim como os MPs de Roraima e do Amapá.

Pará

MP-PA – inscrições até 22/09

Amazonas

Ifam – inscrições até 23/09

Amapá

Politec-AP- inscrições até 04/10

inscrições até 04/10 Detran-AP – inscrições até 10/10

Roraima