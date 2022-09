Curso de Educação Física da Uninorte é conceito 4 no Enade

O Enade é aplicado desde 2004 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A prova é destinada aos concluintes que tenham expectativa de finalizar o curso no ano corrente ou até julho do ano seguinte à presente edição do Enade e que estejam com mais de 80% da carga horária mínima integralizada. Em 2022, o curso de Educação Física da Uninorte obteve nota 4.

O desempenho é resultado da preparação que o corpo docente, formado por especialistas, mestres e doutores, profissionais de destaque nas suas áreas de atuação que buscam, desde os primeiros períodos, proporcionar aos acadêmicos uma formação completa.

Conheça o curso de Educação Física da Uninorte clicando aqui.