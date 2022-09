Dia do Cliente: loja Closet Tropical lança promoção com peças de até R$39,90; aproveite

Referência no mercado da moda acreano, a loja Closet Tropical lança uma promoção em alusão ao Dia do Cliente, celebrado dia 15 de setembro, com diversas peças masculinas e femininas.

A loja, que já realizava anteriormente uma promoção com peças até R$149,90, agora reduziu ainda mais o preço da peça. No Dia do Cliente, as roupas terão dois tipos de etiquetas, que vão de R$39,90 até R$99,90.

As peças disponíveis na promoção vão desde t-shirt e gola polo masculina até vestidos, conjuntos, blusas e calças femininas, que vestem desde o tamanho 38 ao 48, com marcas renomadas como Talita Kume, Limelight, Brixjeans, AZ, TNG e Elaveste Plus em peças dos mais variados estilos.

Além da variedade de peças, a forma de pagamento também é variada: Pagamento em Pix, cartão débito, crédito ou dinheiro. O parcelamento é possível com compras no valor acima de R$100,00.

A loja, localizada na galeria do Posto Tropical, na Travessa Santa Inês, 1036, no bairro Tropical, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado das 9h às 17h.

Veja mais modelos: