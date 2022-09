Dinho Ouro Preto fala de emoção com 40 anos do Capital Inicial, no Rock in Rio

– Viajamos o Brasil inteiro com o show acústico, tocando sentados, igualzinho ao especial da MTV – conta ele. – Estávamos no Maranhão quando vimos, pela TV, o episódio do Brown (o cantor baiano foi hostilizado por parte do público ao se apresentar em uma noite mais roqueira, que tinha o Guns N’ Roses como atração principal). Sentimos a pressão. A nossa noite era a dos Red Hot Chili Peppers, Silverchair, Deftones, bandas mais pesadas, bem diferentes do show acústico que vínhamos fazendo.

Ao chegar ao Rio, a banda realizou um ensaio em que o guitarrista Loro Jones trocava o violão pela guitarra e a banda tocava em pé, numa ligeira eletrificação do “Acústico”. Para aumentar o nervosismo, o baterista Fê Lemos fechou a porta da van em cima do próprio dedão, e um visitante inesperado apareceu no camarim.

– Aquele maluco do Thomas Green Morton (uma espécie de guru das estrelas), sei lá como ele conseguiu entrar – lembra Dinho, às gargalhadas, 21 anos depois. – Tudo parecia um filme do Fellini, eu tentando me acalmar, ficava repetindo os números para mim mesmo. Já tínhamos vendido 350 mil cópias do “Acústico”. Pensei: “Se não for agora, quando será?”.

Pois foi. As cercas de 250 mil pessoas presentes cantaram “Primeiros erros”, “Natasha”, “Tudo que vai” e outros sucessos com o Capital, e o Rock in Rio serviu como plataforma para a volta da banda ao panteão das mais populares do rock nacional, onde ela está até hoje, quando festeja 40 anos de carreira. O primeiro show da turnê comemorativa será no dia 9 de setembro no Rock in Rio, uma noita pintada de tintas punks (suaves, como as do próprio Capital), com Green Day, Billy Idol e Fall Out Boy completando o elenco do Palco Mundo. A banda marca as quatro décadas com o disco ao vivo “Capital Inicial 4.0”, em que toca sucessos e lados B ao lado de convidados como Pitty, Samuel Rosa e as jovens Marina Sena e Ana Gabriela. A ideia original era regravar o “Acústico MTV”, um dos mais bem-sucedidos da série – e que não estava nas plataformas de streaming até pouco tempo atrás –, mas a pandemia frustrou os planos, e 2022 chegou. Além de mais um Rock in Rio.

– De 1991 para cá, só não tocamos no festival de 2015, quando a Marisinha (Menezes, produtora do festival e responsável pela curadoria das bandas nacionais do Palco Mundo) me chamou para organizar um tributo ao rock nacional, que completava 30 anos. Ah! Tocamos em Lisboa também, em 2014, na noite seguinte aos Rolling Stones! Imagina isso, cara!

Ele, obviamente, não questiona a regularidade de sua banda no evento (segundo a produção, o Capital faz parte da “família” de artistas do festival, além de ter sido selecionado pelos próprios Chili Peppers em 2011, o que o tornou obrigatório em todas as apresentações da banda californiana no festival).