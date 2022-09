Dr. Eduardo Velloso avança com campanha para região do Tarauacá-Envira

A Dezoito dias das eleições gerais, o candidato a deputado federal Dr. Eduardo Velloso, que está cumprindo mandato de senador da República, embarcou na manhã de terça-feira, 13, para a região do Tarauacá-Envira, onde percorrerá os municípios de Feijó, Tarauacá e Jordão até esta quarta.

No último final de semana, Velloso atraiu uma multidão durante caminhada no centro da capital, que culminou com a inauguração do comitê central de campanha, local que reúne lideranças e eleitores em torno das ações de divulgação do nome do candidato. No início desta semana, Dr. Velloso fez visitas a partidários e simpatizantes em Rio Branco e recebeu a adesão à campanha de muitos apoiadores.

O candidato, que é médico oftalmologista, conhece bem o interior do estado onde já esteve diversas vezes atendendo à população por meio de programas itinerantes de saúde e projetos desenvolvidos para detecção de doenças oculares.

“Esta realidade dos três municípios é desconhecida de muitos brasileiros. É uma população que precisa de ações assertivas para melhorar as condições de vida de quem mora nesta região tão rica do nosso estado, mas ainda tão carente de serviços essenciais”, disse Velloso.

A regional do Tarauacá-Envira tem uma população estimada de 85 mil pessoas. Os municípios de Feijó e Tarauacá têm acesso pela rodovia BR-364. Ao município de Jordão só é possível chegar de barco ou avião de pequeno porte.

O candidato retorna nesta quinta-feira (15) a Rio Branco onde gravará propaganda eleitoral.