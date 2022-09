Dra. Kelma Roque explica como o poder das amizades podem te deixar mais saudável

As amizades podem ser construídas por acaso, ou escolhidas a dedo, porém são esses amigos que te acompanham nos melhores, ou piores momentos de sua vida, estão presentes em seus maiores desafios, e servem de combustível para enfrentar a rotina.

Além de servir como alicerce no seu dia a dia. As amizades servem para quebrar barreiras de preconceito, não se importando com raça, gênero, nacionalidade ou classe social.

E toda essa reciprocidade de carinho, cuidado e respeito ajudam em sua saúde física e mental, você sabia disso?

Um dos maiores desejos do ser humano é ter uma vida longa e saudável, e mesmo sem você saber, seus amigos ajudam muito nesse alcance da longevidade.

De acordo com pesquisadores a amizade verdadeira provoca reações físicas no corpo humano e podem estar associadas a uma melhora na saúde. Foi isso o que comprovou um estudo feito pela universidade Brigham Young.

Estão sendo investigados os fatores biológicos e comportamentais que explicam os benefícios de uma verdadeira amizade. Foi descoberto, por exemplo, que a amizade ajuda a aliviar o estresse, que pode afetar adversamente as artérias coronárias, e olha que MARAVILHA, até as funções intestinais, já amei, atuando ainda na regulação de insulina e sistema imunológico.

E para completar amizade se mostra importante até em um relacionamento conjugal, onde um estudo mostrou que houve uma queda de imunidade em casais que passavam por momentos conturbados do relacionamento.

Então, quem tem amigos de verdade como eu tenho, além de nossa paciente, amiga e futura deputada, tem que preservar e desfrutar.

Tenho a grande honra de poder ter essa grande guerreira como minha amiga tão querida, por onde passa leva luz e esperança para todos, Wânia Pinheiro.

Dra.Kelma Roque

Biomédica Esteta

CRBM-4 7529