Dra. Kelma Roque se emociona com a candidata Wania Pinheiro ao apresentar projeto para autistas

A candidata a Deputada Estadual Wania Pinheiro apresenta um de seus projetos, e um deles é para crianças AUTISTAS.

De acordo com a organização Pan-Americana de saúde (OPAS), o transtorno do Espectro Autista (TEA) se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem.

Outras características comuns são o foco em detalhes, reações incomuns às sensações e aos sentidos (como tato ou audição) e também dificuldade na transição de uma atividade para outra, ou seja, pode variar muito de pessoa para pessoa.

Portanto, o autismo constitui um grupo diversificado de condições, relacionadas ao desenvolvimento do cérebro. Em todo o mundo estima-se que 1 em cada 160 crianças tenham TEA, contudo, acredita-se que a prevalência seja ainda maior, sobretudo em países de baixa e média renda.

De forma geral as características do autismo costumam ser identificadas ainda na primeira infância, até os cinco ou seis anos de idade.

E isso é extremamente importante para que os pequenos e pequenas tenham acesso a terapias especializadas, contribuindo para o estímulo e desenvolvimento de habilidades.

Alguns dos principais pontos em crianças com TEA a serem tratados são: Interação social, comportamento e linguagem.

Tratamento sempre com muito amor e dedicação.

Por sentir na pele as dificuldades que sofrem pais de autistas, pois Vânia tem uma netinha que tem TEA, é que a candidata tem tão lindo projeto o “Acre com + inclusão” que visa trazer um maior bem-estar para as crianças, e auxílio para os pais, propiciando um tratamento e acompanhamento digno para pais e filhos.

