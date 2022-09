Eliezer reage de forma indiferente com gravidez de Viih Tube e vira piada; assista

A influencer Viih Tube anunciou, nesta terça-feira (20/9), que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer Netto. A reação do rapaz no momento em que a namorada dá a notícia virou motivo de piada na web.

Viih Tube anunciou a gravidez por meio de um vídeo publicado no YouTube. Na gravação, o semblante aparentemente indiferente de Eliezer virou assunto nas redes sociais.

Veja: