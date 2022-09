Em clássico com expulsões, Fluminense vence o Flamengo e é o vice-líder

O Fla-Flu deste domingo foi um daqueles clássicos raiz. O clima quente no Maracanã começou logo no início, com divididas firmes e um jogo bastante pegado. Mas antes mesmo disso, David Braz (no banco de reservas) reclamou com o árbitro, recebeu amarelo e continuou reclamando até ser expulso.

Isso com cinco minutos do primeiro tempo.Depois, por volta dos 40 minutos do segundo tempo, Marinho comete falta em Ganso e começa a confusão geral.

O atacante do Flamengo foi empurrado por Felipe Melo, mas é Manoel quem recebe o vermelho. Além deles, Caio Paulista deu uma cabeçada em Everton Cebolinha, que revidou com uma mão no pescoço. Vermelho para os quatro.

Alento após a eliminação