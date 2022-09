Empresário é acusado de enviar caixão a primo com câncer: “Cancinho”

Quem é Thiago Brennand?

No fim de agosto, Thiago Antonio Brennand foi denunciado pela empresária Helena Gomes, que revelou ter sido agredida fisicamente por ele, na academia, além de ter recebido uma cusparada no rosto após uma discussão.

Nas redes sociais, o homem ostenta uma vida de luxo e um arsenal de armas de fogo. Ele afirma ser o maior colecionador da América Latina.

Agora, novas denúncias corroboram com os depoimentos da vítima. Ao menos 15 mulheres afirmam que foram agredidas física, sexual ou verbalmente, ou ameaçadas por Thiago. As agressões incluiriam um estupro e até mesmo uma tatuagem forçada com as iniciais do empresário: TVP.

No domingo (4/9), o Ministério Público de São Paulo denunciou Thiago. O promotor Bruno César Cruz de Assis denunciou o homem à Justiça por lesão corporal contra a mulher e corrupção de menores.

Na peça, o MPSP pede indenização de R$ 100 mil em danos morais para a vítima. Como as agressões, registradas por câmeras de segurança, ocorreram na presença do filho do empresário e o menino, com menos de 18 anos, ofendeu a mulher, o promotor considerou a prática de corrupção de menores.