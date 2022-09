Estamos no Equinócio de Primavera e Binho de Ouros traz detalhes; confira

Meus queridos amigos e amigas, no dia 21/09/2022, estamos no Equinócio de Primavera e “coincide” com a entrada do Sol no signo de Libra, esse é o período de criação, realização e alegria, com a determinação de seguir a estrada com fé, confiança e amor….

A carta da Imperatriz é o retrato desse momento, mostrando o compromisso com o amor, a vida e a criação, a realização positiva e afetuosa, com a predominância do belo, bonito e bom. Sejam a criatividade que cria tudo com fé e amor!

Equinócio é uma palavra que deriva do latim (aequinoctium), e significa “noite igual”, e refere-se ao momento do ano em que a duração do dia é igual à da noite sobre toda a Terra.

Astronomicamente isto se dá quando a Terra atinge uma posição em sua órbita onde o Sol parece estar situado exatamente na intersecção do círculo do Equador Celeste com o círculo da Eclíptica; ou seja, instante em que o Sol no seu movimento anual aparente pela Eclíptica, corta o Equador Celeste, apresentando declinação de 0º.

O Equinócio Outonal (21/03), assinala a entrada do outono no hemisfério sul. É especialmente considerado pelos Astrólogos, pois este “Ponto Vernal”, marca o início do Signo de Áries, a entrada do Sol no Signo de Áries, que marca o início do Zodíaco.

É quando o Sol, no seu movimento aparente, passa do hemisfério sul para o hemisfério norte. Esse é o período magicamente falando, para se iniciar novos projetos e colocar em ação práticas focando resultados.

Talvez seja por isso que se diga que as coisas andam depois do Carnaval… O Outono é a estação para se contabilizar os resultados das ações e direcionar elas rumo a um novo patamar, No tarô, a carta que corresponde a isso é o Imperador, que sob vontade direciona, comanda e gerencia o processo da ação, tomando as rédeas dos eventos.

O Equinócio Vernal (22/09), marca a entrada da primavera no hemisfério sul, chamado também de “Ponto de Libra”; instante em que o Sol passa do hemisfério norte para o hemisfério sul.

A palavra Solstício, deriva do latim, sol + sistere (solstitium), que significa parado, imobilizado e está associada à ideia de que o Sol estaria como que estacionário.

Marca a época do ano em o Sol, no seu movimento aparente na esfera celeste, atinge o máximo afastamento angular do Equador. Em Libra é o momento de atentar as relações, a beleza da vida, com toda arte e poesia, além de deixar sua marca com o propósito de gerar um benefício às pessoas.

A primavera representa esse tributo à beleza e a vida, que acontece com plenitude de um renascer constante da reciclagem da natureza. Duas cartas associo aqui, A Justiça e a Imperatriz, onde se há a justa medida do equilíbrio em toda ação orientada pela beleza, amor e realização que obedece ao ciclo do carma do universo.

É considerado Solstício de Inverno (22/06) no hemisfério sul, quando o Sol ingressa a 0º do Signo de Câncer, quando o Sol alcança sua máxima declinação norte, 23º27′. Neste momento, o Sol “imobiliza” seu movimento gradual para o sentido sul e passa a dirigir-se na direção do polo norte.

O inverno é reflexão, planejamento de ações e visão do que se chega, além de manter a luta pelas convicções, tudo isso é refletido nas cartas do Carro, Temperança e Eremita, sendo uma excelente época para concentrar nossa energia e focar o ponto de ação.

No dia do Solstício de Verão (21/12) no hemisfério sul, quando marca a entrada do Sol no Signo de Capricórnio, quando o Sol alcança sua máxima declinação sul, 23º27′. O Sol “imobiliza” seu movimento para o sentido norte e começa a dirigir-se na direção do hemisfério sul.

A carta do Sol identifica com esse momento de celebração da vida e do que acontece, tendo também a parceria do Universo, representando sorte, acontecimento e realização. Se conseguirmos separar nosso trabalho mágico nesses períodos, teremos uma perfeita sincronia com a dinâmica do cosmo.

Observo que qualquer magia para ser eficiente deve levar em conta as estações para o nosso hemisfério, sendo assim a energia muda no hemisfério norte. O maior desafio para o iniciado é compreender essa dinâmica e se sincronizar a ela harmonizando sua vida e somando-se a consciência cósmica.

