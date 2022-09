Expoacre Juruá traz produção, cultura e saúde para a população de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrou como parceira do Governo do Estado do Acre na realização da Expoacre Juruá. Após dois anos sem realização da exposição, havia grande expectativa na feira deste ano.

A secretaria municipal de agricultura contribuiu ao trazer para a exposição, produtos regionais, como a popular farinha de mandioca e derivados da mandioca.

O setor cultural também é um aspecto importante da Expoacre Juruá que trouxe centenas de artistas regionais dos mais diversos segmentos.

“Durante a feira tivemos a apresentação de segmentos representativos da cultura como dança, música, literatura e artesanato, que é um dos mais bonitos do Brasil”, conta Aldemir Maciel, secretário municipal de cultura.

A prefeitura também aproveitou a ocasião para divulgar o quinto festival da farinha que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de setembro. Na segunda noite apresentaram-se os vinte finalistas que irão disputar o título de rei e rainha da farinha deste ano.

A secretaria municipal de saúde realizou uma barreira sanitária, além de solicitar as carteirinhas para atualização das doses de vacina contra a Covid 19, mas também contra poliomielite e sarampo. Também foi levado para a exposição, material educativo sobre a dengue e ofertado kits do MS para combate ao tabagismo.

A secretaria de ação social levou serviços como o cadastro único do auxílio Brasil e o Procon também realizou atendimento ao público presente.

“Estamos muito felizes com a realização da Expoacre Juruá deste ano após dois anos sem realização. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul procurou apoiar desde o início a realização da feira, tanto na organização do evento quanto também o empenho de nossas equipes das secretarias municipais”, disse o prefeito Zequinha Lima.

Veja fotos: