Ícone do ‘sambalanço’, cantor Bebeto pede ajuda na web após sequelas de dois AVCs

Chamado de “rei dos bailes” nos anos 1970 e 1980 por representar o samba-rock, ou o “sambalanço”, o cantor Bebeto, de 74 anos, está passando por dificuldades financeiras. Nas redes sociais, o artista pediu ajuda por meio de uma vaquinha coletiva. No texto, escrito pela esposa, a família explica que o artista sofre com sequelas de dois AVCs, o que o impede de voltar a trabalhar.

Cantor e compositor Bebeto Foto: SONIA MESQUITA / Divulgação

O primeiro AVC que Bebeto sofreu foi em 2017. Na época, o artista ficou em coma e internado por um mês no Rio. “Bebeto teve que reaprender tudo novamente, andar, falar e se reequilibrar. Nesse tempo sem trabalhar e sem receber qualquer valor, foi preciso nos desfazer de todas as economias e fomos auxiliados por alguns amigos, no qual somos gratos eternamente”, diz Sônia Mesquita, a esposa.

Já o segundo Acidente vascular cerebral se deu em 2021 e, segundo a família, o artista perdeu todos os movimentos do lado direito.

“Devido a todos esses problemas de saúde acabamos parando de trabalhar para cuidar da saúde dele. Hoje nos encontramos numa situação muito difícil e toda ajuda é muito bem-vinda. Conto com a colaboração de todos”.

Até o fechamento dessa matéria, vaquinha já arrecadou R$ 2348. A meta pedida é de R$ 100 mil.

Foto: Reprodução

Em entrevista ao EXTRA, em 2020, antes do segundo AVC, Bebeto anunciava uma live para arrecadar dinheiro. Na época, ele disse que não sabia como a esposa tinha se virado.

“Eu não sei como que a minha mulher se virou sozinha esse tempo todo comigo. To aprendendo muita ainda na quarentena, porque você que sozinho não vai a lugar algum. Devo muito à ela, aos amigos… A gente sobreviveu, mas as contas não deixam de chegar e não tem outro jeito, tem que se virar”, conta.