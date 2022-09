João Guilherme, filho de Leonardo, assusta fãs ao aparecer internado

O ator João Guilherme deixou muitos fãs preocupados após publicar cenas suas em uma cama de hospital. O rapaz apareceu deitado e tomando medicamentos diretamente na veia. Quem assistiu ao vídeo em seu Instagram, acompanhou o rapaz usando máscara e mostrando o acesso no braço. Além disso, o look escolhido surpreendeu.

Conhecido por sua ousadia quando o assunto é moda, João Guilherme sempre arrisca novas tendências. Desta vez, mesmo no hospital, o rapaz não deixou de escolher a dedo a vestimenta para ir a unidade de saúde. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o famoso aparece em frente ao Hospital Israelita Albert Einstein.

Nas imagens, João Guilherme aparece de pé, com um suéter colorido, bem largo com frases em inglês, uma toca branca, e uma calça marrom com manchas, que fazem parecer suja ou até mesmo pintada. Além da roupa, o ator usa um tênis rosa, com os cadarços soltos no final. Na descrição do registro, destacou: “O look comfy. Tks por los mensajes, i’m fine”.

Misturando inglês e espanhol, o rapaz mandou o seguinte recado: “Roupas confortáveis! Obrigado pelas mensagens, e estou bem”. João Guilherme não informou o motivo de sua internação mas poucas horas depois, mostrou que já estava de volta à ativa. O ator publicou uma foto em seu Instagram questionando o fãs: “Tenho alguns recebidos, querem ver?”. Na imagem, o rapaz aparece sem camisa em frente a um espelho.

Veja a sequência, no vídeo abaixo:

João Guilherme elogia rapazes

Recentemente, em entrevista ao EM OFF, João Guilherme confessou que não faz distinção na hora de elogiar as pessoas. O rapaz que ficou famoso por sua participação em Cúmplices de um Resgate, do SBT, afirmou que também é honesto com os amigos quanto a beleza: “Pros meus amigos também eu falo ‘Está bonitão, maneira essa blusa, está um gatão’ ou até ‘Nossa, aí sim irmão, o seu braço está gigante. É isso! Continua’”.

Vale destacar que o rapaz é filho do cantor Leonardo, e isso acaba lhe rendendo um excesso de críticas por parte de alguns fãs de seu pai. Como o sertanejo tem um público mais conservador, muitos criticam a aparência e as atitudes de João Guilherme, principalmente nas redes sociais. Alguns chegam a ser homofóbicos, mesmo o rapaz já tendo declarado seu interesse por meninas.