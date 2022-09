Mailza diz que decisão do STJ não afeta sua candidatura a vice e critica adversários

Na noite desta sexta-feira (2), uma nova decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido formulado por advogados da candidata a vice-governadora na chapa de Gladson, Mailza Gomes, após o Ministério Público Eleitoral ter realizado pedido de impugnação da candidatura da senadora.

Em nota divulgada à imprensa, Mailza afirma ter sido surpreendida com a decisão do ministro Francisco Falcão do STJ, que negou um pedido formulado por advogados mas que a decisão “não afeta meu pedido de registro de candidatura ao cargo de vice-governadora, pois inexiste qualquer inelegibilidade”, diz trecho.

Ainda na nota, Mailza critica os adversários, que para ela “se utilizam politicamente desse lamentável fato para propagar inverdades, dando a ele uma conotação inexistente”, mas afirma confiar plenamente na Justiça.

Leia na íntegra a nota

NOTA À IMPRENSA – SENADORA MAILZA – candidata à vice-governadora do Acre

Fomos surpreendidos na noite de ontem com a decisão do ministro Francisco Falcão do STJ, que negou um pedido formulado por advogados que me procuraram a fim de oferecer ajuda para a resolução de um recurso que pende de julgamento naquela corte.

Infelizmente, nossos adversários se utilizam politicamente desse lamentável fato para propagar inverdades, dando a ele uma conotação inexistente.

O fato concreto é que a decisão do STJ não afeta meu pedido de registro de candidatura ao cargo de vice-governadora, pois inexiste qualquer inelegibilidade.

Confiamos plenamente na Justiça e em nossa defesa técnica, razão pela qual temos absoluta certeza que o TRE/AC julgará o caso dentro das balizas legais e jurisprudenciais existentes.

Seguimos firmes.

Senadora Mailza – candidata à vice-governadora do Acre