Mirla Miranda participa de reunião com eleitores no Afa Jardim

A candidata a deputada federal Mirla Miranda participou na noite desta quinta-feira, 22, de uma reunião com mais de mil pessoas, no Afa Jardim.

O evento foi organizado pelo pastor Carlos Peres. Mirla estava acompanhada dos candidatos a deputado estadual, Oton Sales e seu irmão, o deputado federal licenciado, candidato ao Senado, Alan Rick.

Contando sua história e falando da sua caminhada como candidata e dos sonhos que pretende tornar realidade por todo o Acre, Mirla emocionou a multidão.

A candidata tem se destacado cada vez mais com suas falas em prol da família, da saúde e no apoio aos pequenos produtores. Mirla tem andando por todo Acre escutando a população, e conversando com a comunidade dos municípios.

“Tem sido uma batalha constante estar nessa campanha. Mas tem sido muito gratificante receber o apoio e sentir o abraço de todos que conhecem nossos projetos, e será mais que trabalho, será um ministério que possibilitará tornar estes sonhos realidade.”

Mirla sonha em trazer para o Acre a UPA Pediátrica, com atendimento para criança e a mãe, 24 horas por dia com médicos especialistas em pediatria.

Mirla quer dar apoio, via emendas parlamentares, para às associações e entidades regulamentadas que realizam de assistência social para dependentes químicos, ex-presidiários, e principalmente crianças em situação de vulnerabilidade.

O evento foi marcado por palavras de apoio, oração e reafirmação de compromisso com a vida e família.