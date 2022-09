Motorista de aplicativo é esfaqueado e atropelado por bandidos

A vítima, que está em estado estável e ao aguardo de uma vaga na Santa Casa, disse que recebeu a corrida com início na vila Albuquerque e que tinha como destino o bairro São Conrado. Ao chegar no local, quatro homens embarcaram no carro.

No fim do trajeto, os supostos passageiros recusaram realizar o pagamento, momento em que um dos bandidos começou a desferir as facadas contra a vítima.

Em depoimento, a vítima relatou que o homem que estava no banco da frente foi quem realizou os golpes de faca. Os outros rapazes, que estavam no banco traseiro, desceram do carro e seguraram o companheiro de crime que desferia as facadas. Foi então que o motorista por app conseguiu sair do carro e buscar por socorro.

À polícia, o motorista relatou que os autores tomaram direção do veículo e ainda tentaram passa por cima dele. Os bandidos roubaram o veículo, que segue sem ser encontrado.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e socorreram a vítima que buscou abrigo às margens de onde o crime ocorreu. Em contato com a Secretaria de Saúde de Campo Grande, o paciente está “estável, consciente e orientado aguardando transporte na unidade para a Santa Casa”.