No Acre, homem com doença desconhecida pede ajuda para realizar tratamento

O trabalhador braçal Josian Passos, 37 anos, natural da cidade de Sena Madureira, vem atravessando há meses momentos difíceis. Ele enfrenta uma doença cujo diagnóstico ainda está indefinido por falta de exames mais precisos.

Josian mora atualmente em Rio Branco. “Meu filho passou vários dias internado depois que apareceram esses caroços em seu corpo. Na verdade, no corpo todo, inclusive no rosto. Ele reclama de dores e precisa de um atendimento especializado, provavelmente fora do Acre”, comentou sua mãe Bezinha Passos.

Em uma mensagem recente enviada à mãe, ele diz que somente Deus pode tirá-lo dessa situação: “Mãe, minha vida é só Deus na causa. Eu quero dizer que te amo muito, de todo o meu coração”.

Sem ter uma renda fixa, a família vem pedindo ajuda às pessoas de bom coração para custear algumas despesas. Somente uma pomada que ele utiliza para amenizar a dor custa mais de R$ 300. “Ele precisa de ajuda para a realização de exames, consultas médicas, dentre outros procedimentos. Pedimos aos moradores que nos ampare nesse momento tão difícil”, destacou Bezinha.

Quem puder ajudar esse morador, a chave pix é a seguinte: 68 99460856.