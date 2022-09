No Acre, taxa de aprovação por mulheres do Governo Bolsonaro é maior que reprovação

Uma nova pesquisa do Ipec sobre a corrida presidencial foi divulgada e com dados da pesquisa, o Pulso, do O Globo, realizou um levantamento que indica que, no Acre, a taxa de aprovação das mulheres é maior que a taxa de reprovação. O mesmo ocorre em outros seis estados.

No Acre, 43% das mulheres avaliam de forma positiva o Governo Bolsonaro, enquanto 29% desaprovam. Com relação aos homens, como em todos os estados, os eleitores masculinos são maioria na aprovação do atual governo, com 47% de aprovação e 25% de reprovação no Acre.

De acordo com o levantamento feito pelo Pulso, em apenas sete estados ocorre taxa de aprovação das mulheres maior do que reprovação, sendo em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Roraima, sendo este último o único estado em que mais da metade das moradoras (54%) avalia o governo Bolsonaro positivamente.

O eleitorado acreano é composto por 303.832 mulheres aptas a votar, que representam 52%, mais da metade dos eleitores no estado. Os homens somam 284.599 eleitores, sendo 48% do quantitativo total dos eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC).