“No Senado, assim como fiz na Aleac e na pandemia, dedicarei minha vida para ajudar os acreanos”, diz Dr. Jenilson

“Nós estamos caminhando junto à população, de quem entende que antes de ser o candidato ao Senado de fulano ou de ciclano, é preciso ser o do povo acreano, precisa ter a compreensão das demandas das pessoas e se comprometer com elas”. A afirmação foi dada pelo candidato ao Senado Dr. Jenilson Leite (PSB) em entrevista ao jornalista Woshiton Aquino, na Band, na manhã desta quarta-feira (7).

E é assim que ele entende o processo eleitoral que enfrenta sem coligação com outros partidos, mas em total conexão com as necessidades da população acreana.

“Nestes dois mandatos como deputado estadual, onde há quatro anos estou como o mais produtivo da Assembleia Legislativa, demonstrei sempre o mais profundo comprometimento com os problemas da população acreana. O servidor público, por exemplo, em nenhum momento teve o deputado Jenilson lá na Aleac remando contra os seus interesses, pelo contrário, estivemos juntos independente de qual governo fosse e é dessa maneira que tenho me portado, olhando para os problemas do povo, andando e ouvindo os problemas do povo, pois você só se torna um bom representante se você vir como elas estão vivendo e ouvir o que elas estão precisando”, disse, afirmando que para concorrer ao cargo estudou o Acre nos aspectos econômicos, sociais e estruturais.

Além de ser um defensor dos interesses dos servidores, Dr. Jenilson sempre buscou exercer a medicina à favor da população. No momento mais difícil da pandemia do coronavírus, ele se licenciou do parlamento para atender na UTI Covid do Pronto Socorro de Rio Branco.

“Eu poderia ter ficado só cobrando que o Governo contratasse mais médicos ou não deixasse faltar oxigênio, mas eu não fiz só isso, além de ajudar dessa forma, fui para dentro dos hospitais deixar minha contribuição, por entender que aquele era um momento de comprometimento”, relembrou.

Em suas andanças como deputado, Dr. Jenilson conheceu de perto a realidade dos municípios acreanos e a falha do poder público em alcançar as populações ribeirinhas e de outras áreas mais afastadas das cidades. Como senador, quer trabalhar para garantir melhorias a essa parcela de acreanos.

“Quero ser o senador que vai discutir melhorias para os produtores rurais, populações indígenas, as mulheres, a juventude. Que vai discutir formas de aumentar nossa capacidade produtiva. Os investimentos não devem ser feitos apenas pelas emendas que um senador pode destinar, mas também a partir de políticas públicas que chegam através dos ministérios e eu estou disposto a fazer esses diálogos”, disse o candidato pontuando alguns projetos que pretende viabilizar, como o Hospital Universitário da Ufac, Hospital da Mulher e melhorias no Hospital do Câncer.

O candidato também falou a respeito da situação da BR-364, a principal rodovia do Acre. “A BR-364 é responsabilidade do Governo Federal, mas é necessário empenho do Governo e dos representantes federais para buscar melhorias, e eu quero me dedicar para trazer recursos para uma BR melhor, independente do Governo”, finalizou.