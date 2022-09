Pimenta no Reino: no Acre, candidatos entram em contagem regressiva para o dia das eleições

6 dias

Faltam 6 dias para que chegue o momento mais importante e esperado deste ano: as eleições gerais de 2022. O dia 2 de outubro vai definir o futuro do nosso estado e do nosso país pelos próximos quatro anos. Por isso a expectativa.

Correndo

Com o tempo de campanha prestes a se esgotar, os candidatos estão montando verdadeiras operações de guerra para chegarem vivos e com chances de levar a vitória no dia 2 de outubro. O relógio tá passando o tempo, o coração acelerado e as unhas sendo roídas uma a uma pelos candidatos e apoiadores.

Dia D

A eleição deste ano tem tudo pra ser definida no dia. Nem tanto na disputa majoritária, mas sobretudo na disputa proporcional. Quem fez uma campanha organizada e tem planejamento bem definido para os últimos dias, tem meio caminho andando pra abocanhar uma vaga no legislativo. Quem não se planejou, o destino mais provável é Manacapuru.

Governo

A disputa pelo Governo do Acre tem como franco favorito o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP), que segundo as últimas pesquisas, pode até ganhar no 1º turno. Contra Gladson, disputam uma vaga em um hipotético 2º turno: Jorge Viana (PT), Sérgio Petecão (PSD) e Mara Rocha (MDB). Esse cenário tem tudo pra se manter até o dia da eleição.

Senado

Para o Senado, o favorito é Alan Rick (UB). No entanto, ao contrário da disputa para o Governo, os números de Alan não são tão superiores assim aos adversários. Ney Amorim (Podemos), Márcia Bittar (PL) e Jenilson Leite (PSB) estão na cola. Vanda Milani (Pros) corre por fora. No dia, tudo pode acontecer.

Proporcionais

Na disputa por vagas na Câmara Federal e para a Aleac é que o siribolo é maior. Tá tudo indefinido. Só um ou outro nome que aparece como certo dentro das vagas das Casas Legislativas. O resultado completo é uma grande incógnita e vai surpreender muita gente. A minha aposta é em uma grande renovação.

Debate

A TV acreana promoverá mais um momento para o eleitor escolher o seu candidato ao Governo, trata-se do debate da Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo no Acre. O debate contará com a presença de Gladson Cameli, Jorge Viana, Sérgio Petecão, Mara Rocha, Marcio Bittar (UB) e Nilson Euclides (Psol) e tem início depois da novela “Pantanal” nesta terça-feira (27). O debate será transmitido ao vivo pelo g1, na Rede Amazônica Acre e no Globoplay.

Horário

O eleitor acreano deve ficar atento ao horário de votação neste ano. Por imposição do TSE, o Acre e demais estados que não seguem o horário padrão de Brasília deverão se adequar ao fuso oficial do país no pleito deste ano. Com isso, no horário local acreano, a eleição tem início às 6h e termina às 15h.

Pesquisa

A TV Globo deve divulgar na tarde desta segunda-feira (26) o resultado da sexta pesquisa de intenção de voto do instituto Ipec sobre a disputa pela Presidência da República desde a oficialização das candidaturas. A divulgação da pesquisa está programada para às 16h no horário do Acre.

CIAC

Na busca por uma vaga na Aleac, a jornalista Wania Pinheiro entregou ao governador do Acre, Gladson Cameli, a proposta de criação do CIAC, Centro de Integração do Acre, que tem por objetivo atender crianças com deficiência, principalmente as diagnosticadas com síndrome do autismo. “Eu tenho um neto autista e sei das dificuldades que passam as famílias que têm essas crianças com essas necessidades”, disse Wania

Pulou o muro

Na disputa pelo Senado, mais uma pulada de muro foi registrada neste último fim de semana. Dessa vez foi a candidata a deputada federal, Rosana Nascimento (PSD), que tem Vanda Milani (Pros) como candidata oficial na sua coligação. A candidata apareceu em um vídeo ao lado do candidato ao Senado pelo PSB, o médico Jenilson Leite, pedindo voto e recebendo o mesmo afago.