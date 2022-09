Polícia investiga supostos esquemas criminosos em secretaria do interior do Acre

Nas primeiras horas desta quarta-feira (21), equipes da Polícia Civil de Feijó e Tarauacá deram cumprimento a cinco mandados de busca a apreensão domiciliar, em desfavor de E.C.M, 44 anos, atual secretário de obras do município.

Os mandados também foram cumpridos na casa três empregados do posto, incluindo o gerente J.A.R.G, de 41 anos, e no próprio Posto de Combustíveis, localizado no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o principal modo de agir consistia na autorização de abastecimentos que para veículos da Prefeitura que estão em desuso ou para abastecimento do carro de particulares.

A investigação busca coletar provas acerca dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Feijó.

O material coletado será analisado pelas equipes de inteligência da Polícia Civil de Feijó para posterior encaminhamento dos dados ao Poder Judiciário.

“O crimes peculato, corrupção são verdadeiros cânceres que retiram da população o acesso aos serviços básicos, matando muito mais que os crimes violentos, só que age de forma silenciosa e devem ser combatidos com rigor”, destaca Railson Ferreira, Relegado de Polícia de Feijó.