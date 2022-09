Por desistência de Marcio Bittar, rodada de entrevistas do ContilNet é cancelada nesta quarta-feira

O candidato ao Governo Márcio Bittar (União Brasil), desistiu de sua participação na rodada de entrevistas com os candidatos ao Governo do Acre promovido pelo ContilNet em parceria com a Sans Filmes.

O candidato era o convidado desta quarta-feira (7), e duas horas antes do horário marcado, sua assessoria comunicou a desistência explicando que Bittar fará uma viagem na madrugada de quinta e por isso não poderia comparecer.

Pedimos desculpas aos nosso leitores. As entrevistas continuam nesta quinta-feira (8).

Até o momento, os candidatos Gladson Cameli (Progressistas) e David Hall (Agir) já passaram pelos estúdios. Confira as duas entrevistas.