Prefeitura acata decisão judicial, mas shows da Exposena estão mantidos com apoio de empresários

Uma publicação nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Sena Madureira afirma que a decisão judicial sobre cancelamento de shows pagos com dinheiro público será acatada pelo Executivo Municipal, mas garante a realização dos shows de Mattos Nascimento e Bonde do Forró estão mantidos. Os shows estão programados para a feira agropecuária do município, que acontece de 22 a 25 de setembro.

Entenda: Promotor diz que dinheiro gasto em shows da ExpoSena deveria ser usado para resolver problemas

Uma ação civil pública pedindo determinação judicial para a não contratação e pagamento dos artistas nacionais para a ExpoSena 2022 foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). A prefeitura vai seguir a orientação do MPAC, mas garante que a festa será mantida.

Veja mais em: Apesar de ação judicial contra shows na Exposena, Mazinho diz que festa está mantida: “Vai ter, sim!”

Quem vai arcar financeiramente com os caches das bandas serão empresários do setor agropecuário, segundo informação oficial assinada pela equipe organizadora. Os horários e shows de Ivan e Lucas, Wanderley Andrade e cantores locais também estão mantidos.