Ratinho é surpreendido em seu programa e é preso ao vivo: “Atrás das grades”

Sendo um dos apresentadores mais carismático e popular do Brasil, Ratinho conquistou um espaço junto a uma audiência fiel a seu programa de televisão.

Em suma, o apresentador, que recentemente anunciou a demissão do elenco do SBT, utilizou seu perfil oficial do Instagram para mostrar um pouco dos bastidores do seu programa. Além disso, ele também compartilhou um vídeo em que Marquito aparece encenando a música Vá Com Deus.

Nos registros, Ratinho recebeu o papel da mulher que era presa: “Vá para cadeia! Eles pintam e bordam comigo… mas eu acabo dando o troco”, colocou o apresentador na legenda da gravação. Um outro detalhe que chamou atenção dos seus seguidores foi a caracterização, pois o apresentador usou um vestido brilhante e uma peruca loura.

Eufóricos, os fãs não poderiam deixar de comentarem logo após a transmissão do palco de seu programa. “Gratidão. Durante o dia notícias tão ruins, a noite um alívio. Vou dormir leve”, escreveu uma. “Eu morro com ele. E minha mãe não perdia um dia de seu programa”, “Isso é que é um show de alegria”, “Ratinho atrás das grades kkkkkkkkk amo vcs”, foram alguns dos comentários deixado pelos internautas.

Sendo assim, ao fim, Marquito e Santos acabaram a brincadeira molhados como de costume, já que a equipe do apresentador preparou baldes de água gelada para jogar nos humoristas.