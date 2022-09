“Saga de Tampinha vai a escola”: projeto de contação de história encerra em Rio Branco

A contação de história ”A Saga de Tampinha na Pandemia” é uma livre adaptação do livro ”Tampinha” da escritora Ângela Lago, que teve a maior parte de sua obra dedicada ao público infantil. Este projeto tem como proposta realizar a distribuição do produto audiovisual da Contação de História Encenada, nas escolas infantis da rede pública de ensino. O trabalho se constitui através da pesquisa de músicas populares infantis de domínio público que abrem a Encenação da história.

A proposta de adaptar esta história veio como uma forma de ilustrar, ludicamente, a jornada da protagonista durante a pandemia de Covid-19, bem como a importância da prevenção da doença e como evitar a sua propagação. Além disso, a personagem central tem uma questão peculiar que é o seu tamanho muito pequeno, trazendo um contraponto entre a coragem de Tampinha e seu estereótipo de frágil, representando, assim, uma heroína que desafia os próprios limites.

Os acontecimentos da história misturam-se entre realidade e sonho, e no imaginário da menina ela aventura-se num encontro com animais e com um guardião da floresta. De forma lúdica e didática, a história é narrada e encenada por duas atrizes, utilizando como recursos cênicos adereços e instrumentos musicais, acessando as crianças com diversão e cantoria.



Importante salientar que este trabalho está em sua 4ª versão de adaptação. Inicialmente veio como proposta do ator e jornalista, André Cesar Mendes, que atualmente está radicado em São Paulo, o trabalho tinha como objetivo experienciar a rua e o teatro infantil ao público transeunte das praças de Rio Branco em 2013. Na sequência em sua segunda fase de adaptação o grupo Beco comandou a contação em vários espaços da cidades de Rio Branco, de Festivais Teatro a eventos particulares que envolviam crianças.

E sua última versão que foi adaptada para o edital de emergência cultural – FestVida da FGB em 2020. Nesta última versão o trabalho levou nova roupagem tanto na estética quanto no aperfeiçoamento dramatúrgico com o fim de levar arte e proporcionar uma apresentação de contação de história encenada para o público infantil despertando a curiosidade, estimulando a imaginação, desenvolvendo a autonomia e o pensamento, além de contribuir para preservação da identidade cultural do Acre, pois conta com um enredo formado por personagens que habitam o imaginário tradicional, como a Cobra Grande e o Curupira.

Sacha Alencar e Lília Pontes são atrizes formadas em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Acre, atuantes na cena cultural do Estado do Acre, a primeira desde 2007 e a segunda desde 2014. 0 último trabalho produzido pelas duas foi em setembro de 2021, ”Circularidades” um espetáculo de teatro envolvendo um coletivo de artistas que tinha como tema o isolamento social e os ciclos da vida.

O projeto ”A Saga de Tampinha vai a Escola” acontece nos dias 13,14 e 15 de setembro, em diferentes escolas da rede pública infantil do município de Rio de Branco – AC. Este projeto foi contemplado no edital 01 do Fundo Município de Cultura – arte 2021 da FGB – Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil.