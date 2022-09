Saiba o que aconteceu com o rosto de Zac Efron; cirurgião explica

Assim que surgiu em recente entrevista internacional, o ator Zac Efron causou um espanto generalizado nas redes sociais devido ao novo formato de seu rosto, que está totalmente diferente do que costumava ostentar nos cinemas. Mas o que, de fato, pode ter acontecido com o rosto do astro? A coluna LeoDias conversou com o cirurgião Antônio Minuzzi e lhe conta agora quais causas podem ter levado à mudança drástica da face do galã.

“É possível que o inchaço do Zac seja consequência de um trauma, como uma fratura na mandíbula. As lesões no rosto que são causadas por fraturas, por exemplo, costumam gerar um edema grande nos tecidos moles, músculos, gordura e pele, o que poderia explicar a aparência do ator”, diz o cirurgião plástico Antônio Minuzzi.

Se for esse o caso, Zac Efron, por outro lado, não precisa lá se preocupar tanto assim. Isso porque existe tratamento para fraturas de mandíbula, que evita até sequela posterior. “Em muitos casos é feita uma cirurgia para a correção e, no pós-operatório, o paciente continua com o inchaço, que pode durar meses, mas o resultado final é bem natural”, conta o médico.