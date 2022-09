Semana com recorde de calor e chegada de onda de frio polar ao Acre: veja previsão de Friale

Mais uma onda polar, que diminuirá sensivelmente a temperatura no Acre deve chegar na noite da próxima sexta-feira (24), segundo o pesquisador Davi Friale.

A mudança de temperatura ocorre pelo fim do inverno e chegada da primavera que ocorre nesta quarta-feira (22), o que deixará o tempo instável, “com alta probabilidade de temporais, não se descartando, portanto, chuvas fortes, raios e ventanias”, alerta Friale.

A instabilidade no tempo se dará entre a quinta (23) e sexta-feira (24), “com condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações”, avisa o pesquisador.

Mas até lá o calor intenso vai predominar, podendo haver registros de novos recordes de temperatura alta deste ano, com máximas entre 37 e 39ºC, principalmente no interior do Acre na quarta e quinta-feira.

“Na sexta-feira, dia 23, desde as primeiras horas, ventos ininterruptos da direção sudeste estarão soprando devido à incursão de ar polar e as chuvas poderão ocorrer a qualquer momento, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá. Portanto, a temperatura diminuirá um pouco, mas não ocorrerá o fenômeno da friagem, sendo que o próximo fim de semana será quente e ensolarado no Acre”, finaliza a previsão.