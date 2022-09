“Tomara que volte ao seu programinha”, diz JV a Mara; candidata se sentiu agredida

A candidata Mara Rocha (MDB) afirmou que o candidado Jorge Viana (PT) cometeu agressão contra mulher dentro do debate da TV Gazeta nesta quinta-feira (29). “Isso me deixa muito triste como mulher, como mãe”, desabafou antes de perguntar ao candidato Marcio Bittar (União Brasil) quais as propostas dele para combater a violência contra a mulher.

A agressão referida pela candidata foi o comentário feito por Jorge Viana. “Fique tranquila Mara, vai sair o pessoal da incompetencia e voltar a turma do trabalho. Espero que você volte com o seu programinha do Acre Rural pra ver a gente trabalhando para os produtores”, disse Jorge Viana.

“Mude o disco Mara, se não daqui a pouco você vai estar apresentando o programa daqui da Gazeta de novo. Você envelheceu, mas é uma pessoa inteligente”, ainda afirmou o candidato do PT.

O candidato Marcio Bittar (União Brasil) chegou a afirmar que o comentário de Jorge Viana foi deselegante e Nilson Euclides (Psol) enfatizou a importância da presença de uma mulher como candidata a governadora do Acre.

Mara enfatizou que homens agressores devem ser varridos da política. “Não precisamos de políticos que tratem a mulher como lixo, como jornalizinho, como programinha. Vamos banir da política pessoas que tenham esse comportanto agressivo com mulheres. Uma atitude muito triste que acabei de vivenciar aqui neste debate”, desabafou Mara Rocha.

A candidata a deputada federal Jéssica Sales também utilizou a sua rede social para prestar apoio à Mara Rocha. “Primeiro ele não tem respeito pelas mulheres acreanas, pedindo pra Mara se acalmar. Quer dizer que ela não pode se expressar? Quer dizer que ao se expressar ela é logo considerada como histérica? Com sua fala Jorge Viana minimizou as mulheres e os jornalistas”, disse.