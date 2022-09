Tribunal de Justiça abre licitação de pregão eletrônico para contratação de empresa

Tribunal de Justiça abre licitação de pregão eletrônico 010/2022 para contratação de empresa especializada para instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede, compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico, operação e manutenção do sistema instalado na Cidade da Justiça em Cruzeiro do Sul-AC, conforme recurso oriundo da Emenda Parlamentar nº 30360009, Funcional Programática: 28.845.0903.0EC2.0012 – Transferências Especiais no Estado do Acre, cujo Concedente é o Ministério da Economia, na modalidade de aplicação 99 – Transferências Especiais, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Natureza do Objeto: outros serviços.

Data de abertura: 14 de outubro de 2022, 10:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.