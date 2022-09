Uninorte é a primeira instituição de ensino superior privada do Acre que curriculariza a Extensão

Com o objetivo de consolidar a extensão universitária como processo acadêmico indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, o Centro Universitário Uninorte é a primeira instituição privada do Acre que curriculariza as atividades de extensão. Anteriormente as atividades de extensão ficavam fora da matriz curricular e agora tem 10% da carga horária dedicada à atividade.

Desde o primeiro período os alunos da Uninorte terão contato com as atividades extensionistas, na forma de cursos, oficinas, eventos, serviços na comunidade, entre outros. A Curricularização da Extensão une ainda mais o tripé ensino, pesquisa e extensão, base do ensino superior, pois os estudantes terão contato com a comunidade, ou seja, pessoas que futuramente eles irão trabalhar.

Além disso, o aprendizado do estudante é potencializado, porque ao mesmo tempo que eles ensinam, também aprendem. Vale ressaltar, que a Curricularização da Extensão está amparada pela Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018.