VÍDEO: jacaré-açu, maior espécie da América do Sul, é flagrado em rio de Rondônia

A filmagem foi feita por pessoas que estavam em uma embarcação e ficaram impressionadas com o tamanho do jacaré. O vídeo foi feito próximo à Vila Neide, às margens do rio Guaporé.

De acordo com o biólogo Flávio Terassini, a espécie do animal é a jacaré-açu, a maior da América do Sul. Essa espécie pode chegar até a 6 metros de comprimento e pesar até 500kg.

Ainda segundo o biólogo, pelas imagens não é possível identificar se o animal é macho ou fêmea, mas entre as características do animal, está a de que ele se alimenta de peixes médios e pequenos, além de animais de grande porte.

“As pessoas que estão próximas a ele podem sim ter um risco, se você entrar na água, é claro, que esse jacaré pode atacar para se defender. Mas se nesse caso você está em um barco ou na barranca do rio, você está seguro”, explicou Flávio.

Em 2013, uma equipe do Fantástico esteve em Rondônia para contar a história de outro jacaré gigante. Na época, um morador de Cabixi fez um vídeo impressionante que mostra o visitante assustador que emergiu das águas do rio Guaporé.

Outros animais na região