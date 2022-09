“Você será lembrado para sempre por nós”, diz morador de Xapuri a Gladson

A população do Acre tem vários motivos para renovar o voto de confiança no candidato à reeleição ao governo, Gladson Cameli. Nesta quinta-feira (22), a popular “Princesinha do Acre”, Xapuri, recebeu com muita festa o gestor estadual, que trabalhou muito pelo município em seu primeiro mandato.

Gladson prometeu e está construindo a ponte da Sibéria. Uma obra histórica, aguardada há mais de 50 anos pelos moradores. A estrutura será inaugurada no próximo ano e facilitará o acesso para cerca de 40% da população de Xapuri.

Ao abraçar o governador, o aposentado Ocimar Mota fez questão de agradecer Gladson por todos os investimentos realizados na cidade. “Governador, você será lembrado para sempre por nós. Muitos prometeram construir a ponte, mas essa obra só está saindo no seu governo. Tenha certeza que Xapuri é 11”, declarou.

A comerciante Francisca Pereira também demonstrou seu apoio ao governador. “O Gladson é uma pessoa humilde e trabalhou muito pelo nosso estado, principalmente na pandemia. Por tudo isso, ele merece ser reeleito”, afirmou.

Em meio ao bandeiraço organizado por apoiadores, Cameli fez um discurso de esperança por dias melhores e, ao mesmo tempo, reforçou seu compromisso de seguir priorizando o crescimento de Xapuri.

“Depois de vários anos de abandono, a “Princesinha do Acre” está sendo tratada como realmente merece. Em nosso segundo mandato, vamos inaugurar a ponte da Sibéria e o novo acesso ao município. Não tenham dúvidas, o melhor vem agora”, disse Gladson.

Compromissos de Gladson e Mailza

Para o Acre avançar mais, dez colégios militares serão implantados nos próximos anos. O governo divulgará o estado em todo o Brasil para atrair novas fábricas e gerar mais empregos. Na segurança pública, delegacias especializadas no atendimento às mulheres funcionarão 24 horas em todas as regionais.

A saúde será tratada com ainda mais prioridade no próximo mandato de Gladson. Além de humanizar o atendimento, o serviço de Telemedicina será instalado em todos os municípios.