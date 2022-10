Acre supera média nacional no total de abstenções no 1º turno; veja ranking

O total de acreanos que não foram às urnas no primeiro turno das Eleições de 2022, no último dia 2 de outubro, chega a 131.759 (22,44%).

O número coloca o Estado como o 4º do país com mais abstenções.

Rondônia é o estado com maior número de eleitores ausentes nas eleições 2022, seguido de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro. Em todo o país, a abstenção foi de 20,95%.

Ao todo, 588.499 eleitores acreanos estavam aptos a votar, mas apenas 455.661 (77.56%) foram às urnas.

Cerca de 21.071 eleitores votaram nulo (4,63%) e 7.758 em branco (1,70%).

Ranking de ausentes nos estados

2018: