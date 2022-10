Acusada de perseguição, Juh Vellegas explica polêmica envolvendo seu nome; assista

A influenciadora digital Juh Vellegas usou sua conta no Instagram para explicar a polemica do vídeo em que seu nome é envolvido. Acusada de perseguição, a acreana comentou em seus stories que recebeu várias notificações sobre um vídeo em quem uma vendedora ambulante a acusa de expulsá-la de um terreno onde fica uma das empresas do marido da influenciadora. Ela explicou que a propriedade envolvida pertence à empresa Bolos do Cerrado e afirma que a senhora envolvida no caso recebeu várias notificações do empresário Marcos Santana, esposo de Juh, e da Secretária Municipal de Obras.

“Tem dois anos que não foi colaborador ou gerente que foi lá falar com ela, mas o próprio Marcos. Nesses dois anos, ela foi avisada que ela precisava arrumar um local porque o terreno era locado para o Bolos do Cerrados”.

“Ela foi avisada, sim, e usa meu nome para ganhar visibilidade porque quer que eu resolva o problema dela”, comentou a influenciadora. Veja o vídeo na íntegra: